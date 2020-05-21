Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу

На сайте Vanity Fair опубликованы первые кадры нового сериала от CBS All Access, основанного на романе "Противостояние" Стивена Кинга.

New stills from CBS All Access and Stephen King’s ‘THE STAND’ have been officially released. (Source: https://t.co/LMrFh4gmQu) pic.twitter.com/tdxt8c01Nb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 20, 2020

Сюжет книжного первоисточника рассказывает о мире, в котором пандемия мутировавшего вируса победила и разрушила современную цивилизацию и разделила общество на две части. Сам маэстро ужасов заявлял, что придуманная им эпидемия гораздо страшней нынешнего коронавируса.

В главных ролях снялись Джеймс Марсден, Александр Скарсгорд, Вупи Голдберг, Джован Адепо и Эмбер Херд. Также в сериале появится Мэрилин Мэнсон, записавший специально для него кавер на The End группы The Doors.

Сценаристы шоу - Джош Бун и Бен Кавелл.

Премьера запланирована на конец текущего года. Ранее роман уже был экранизирован в виде мини-сериала в 1994 году.