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Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу

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    21.05.2020, 14:44
Текст:   Богдан Бобров

На сайте Vanity Fair опубликованы первые кадры нового сериала от CBS All Access, основанного на романе "Противостояние" Стивена Кинга.

Сюжет книжного первоисточника рассказывает о мире, в котором пандемия мутировавшего вируса победила и разрушила современную цивилизацию и разделила общество на две части. Сам маэстро ужасов заявлял, что придуманная им эпидемия гораздо страшней нынешнего коронавируса.

В главных ролях снялись Джеймс Марсден, Александр Скарсгорд, Вупи Голдберг, Джован Адепо и Эмбер Херд. Также в сериале появится Мэрилин Мэнсон, записавший специально для него кавер на The End группы The Doors.

Сценаристы шоу - Джош Бун и Бен Кавелл.

Премьера запланирована на конец текущего года. Ранее роман уже был экранизирован в виде мини-сериала в 1994 году.

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