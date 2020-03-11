Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния"

Американский писатель Стивен Кинг через свой Twitter-аккаунт обратился к аудитории с призывом перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из его романа "Противостояние".

No, coronavirus is NOT like THE STAND. It’s not anywhere near as serious. It’s eminently survivable. Keep calm and take all reasonable precautions. — Stephen King (@StephenKing) March 8, 2020

"Нет, коронавирус совсем не то, что было в "Противостоянии", - написал король ужасов. - Все не так плохо. Пережить коронавирус можно с заметно большей вероятностью. Не надо паниковать - просто соблюдайте разумные меры предосторожности".

Справедливости ради стоит отметить, что пользователи не случайно сравнивают роман Кинга 1978 года с происходящими событиями в реальном мире. По сюжету его книги в одной из секретных лабораторий министерства обороны США на свободу вырвался исключительно заразный и летальный штамм гриппа, в результате почти полностью уничтоживший человечество и цивилизацию.

Настоящий коронавирус, помимо смертельной опасности, также приносит значительные убытки многим сферам бизнеса, в том числе и киноиндустрии. Например, перенос премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" довольно больно ударит по студии MGM. По предварительным оценкам, компания может потерять от тридцати до пятидесяти миллионов долларов.