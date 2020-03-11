Новости

Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут на китайском ТВ 10:59
Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе" 10:51
Госпитализирован рэпер Моргештерн 10:46
Умер продюсер Оззи Осборна и Scorpions Кит Олсен 10:27
Синявская рассказала об отношении к сыгравшему Магомаева Биковичу 10.03.2020

Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния"

Новости
    11.03.2020, 12:11
Текст:   Богдан Бобров

Американский писатель Стивен Кинг через свой Twitter-аккаунт обратился к аудитории с призывом перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из его романа "Противостояние".

"Нет, коронавирус совсем не то, что было в "Противостоянии", - написал король ужасов. - Все не так плохо. Пережить коронавирус можно с заметно большей вероятностью. Не надо паниковать - просто соблюдайте разумные меры предосторожности".

Справедливости ради стоит отметить, что пользователи не случайно сравнивают роман Кинга 1978 года с происходящими событиями в реальном мире. По сюжету его книги в одной из секретных лабораторий министерства обороны США на свободу вырвался исключительно заразный и летальный штамм гриппа, в результате почти полностью уничтоживший человечество и цивилизацию.

Настоящий коронавирус, помимо смертельной опасности, также приносит значительные убытки многим сферам бизнеса, в том числе и киноиндустрии. Например, перенос премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" довольно больно ударит по студии MGM. По предварительным оценкам, компания может потерять от тридцати до пятидесяти миллионов долларов.

Новости

Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру 10.03.2020
Фото: дочери Анджелины Джоли перенесли операции 10.03.2020
Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада" 10.03.2020
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat 10.03.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы" 10.03.2020
По "Парку Юрского периода" снимут сериал 09.03.2020
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 08.03.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Джим Керри вернется к образу Маски 09.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 09.03.2020
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 09.03.2020
Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки 07.03.2020