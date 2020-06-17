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Зак Снайдер раскрыл неожиданную подробность сюжета "Лиги справедливости"

Новости
    17.06.2020, 12:41
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Зак Снайдер, судя по активности в социальных сетях, вовсе не закрылся в подвале, усердно склеивая из разрозненных кусочков версию "Лиги справедливости" своей мечты.

Постановщик успевает отвечать в интернете на, казалось бы, не особо важные для сюжета вопросы.

Один из них касается Робина, убитого Джокером помощника Бэтмена, чей костюм был показан в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

В комиксах в роли подмастерья Темного Рыцаря успела побывать целая плеяда детишек, но до последнего момента считалось, что в мрачной киновселенной DC была продемонстрирована версия Джейсона Тодда, потому что именно он был жертвой жестокого клоуна в бумажных первоисточниках.

Фото: instagram.com/ cvialet_art
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Зак Снайдер же в своем последнем сообщении опроверг данную информацию, написав, что убитым Робином был Дик Грейсон, а подсказки об этом он запрятал в той самой "Лиге Справедливости" мечты.

Дика Грейсона, к слову, до этого никто никогда не убивал ни в одном из медиа-проектов, он повесил маску и плащ Робина на гвоздь, продолжив супергеройскую карьеру в качестве Найтвинга.

Если бы у кинематографической вселенной с Бэтменом Бена Аффлека было будущее, то возможно этот факт как-то бы и повлиял на дальнейшее развитие франшизы. В настоящей же действительности остается только ждать заветного варианта SnyderCut, надеясь, что все это не очередной "мыльный пузырь".

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