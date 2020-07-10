Стрелял ли Руденко в Геринга на Нюрнбергском суде

Выставкой "Нюрнбергский набат. Без срока давности" открылся для посещения Государственный центральный музей современной истории России.

- Требование публичности и открытости международного суда над нацистскими преступниками было твердой позицией советского руководства, - сказал посетивший экспозицию глава Российского исторического общества (РИА) Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что еще в 1942 году перед наступлением под Сталинградом была сформирована чрезвычайная комиссия для отбора доказательств совершенных нацистами преступлений на территории Советского Союза. СССР стал первой страной, организовавшей показательные суды за преступления против человечества.

- Победа, одержанная в мае 1945 года, поставила крест на планах нацистов о мировом господстве. И Нюрнбергский процесс должен был вынести приговор самой нацистской идее, - подчеркнул Нарышкин. Впрочем, это только казалось 75 лет назад, "что нацизм мертв и никогда не сможет возродиться, но он не был эпилогом, а лишь тревожным набатом" для человечества, которое допустило страшную войну.

Артефакты, которые представлены на выставке, действительно страшные. Это и крохотный башмачок ребенка - узника лагеря смерти Майданек, и сшитое на руках платьице на двухлетнюю девочку-заключенную, и вся покрытая заплатками (носил не один человек) полосатая униформа. Нельзя без боли в сердце смотреть на зарисовки, которые делал в концлагере "Освенцим" Зиновий Толкачев. Это свидетельства ада на земле. Одна из картин называется "Грузят волосы" - изможденный человек с трудом вскидывает себе на плечо огромный, набитый человеческими волосами мешок.

Всего в экспозиции участвует более тысячи уникальных экспонатов - как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, большинство из которых демонстрируются впервые. Например, личные вещи членов Международного суда Вышинского и Никитченко. Из документов обращает на себя внимание записка с автографами Молотова Сталину об учреждении трибунала. Страшное художественное переосмысление вины нацистов на плакате Селиванова "Суд идет", где Гитлер держит в руке детскую голову... Есть на выставке и зарисовки, сделанные прямо в зале суда. Например Николаем Жуковым. Одним из его "моделей" был Герман Геринг.

- Геринг вел себя нагло. Но обвинитель от СССР Роман Руденко выложил перед ним документы, которые рассказывали о его приказах, отправлявших сотни людей на смерть, - рассказал историю, связанную с нацистом, старший научный сотрудник музея Федор Кукин. - После этого Геринг растерял свою самоувереность. Можно сказать, что именно после этого допроса он сломался. Тут же в одной из американских газет появилась заметка о том, что Руденко настолько разозлился от наглости Геринга, что прямо в зале суда выхватил свое табельное оружие и застрелил его. Это была чистой воды "утка". Но когда журналистов спросили, почему вы позволяете себе писать такие вещи, американцы пожали плечами и ответили: "Послушайте, как будто Герингу легче пришлось от пулеметной очереди вопросов Руденко".

"Репортаж из прошлого и обращение к будущему", - подчеркнул актуальность выставочного проекта автор книг и документальных фильмов о Нюрнбергском процессе, бывший заместитель Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев. Он попросил поддержки РИО в создании музея, посвященного Международному трибуналу. "Выставка, которая открылась сегодня, вместила только десятую часть документов, которые у нас есть", - заявил он.

Справка "РГ"

Трибунал длился почти год: с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го. Перед судом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Велась прямая трансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.