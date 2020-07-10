Постановление администрации Тамбовской области от 10 июля 2020 года № 554 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 09.07.2020) следующие изменения:

пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

"11.2. Приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением детских санаторно-курортных учреждений (детских санаториев), и гостиницах, расположенных на территории Тамбовской области.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Срок - с 10.07.2020 до особого распоряжения.";

пункт 20.1 изложить в следующей редакции:

"20.1. организовать работу по уведомлению граждан о возможности проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в очно-заочной форме. Разместить соответствующую информацию на платежно-расчетных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также лифтовых кабинах и информационных стендах в многоквартирных домах;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







