Тарифы связи выросли в России за год на 4%

Рост стоимости услуг связи на территории России в 2020 году составил около 4%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте, проанализировав 4000 тарифов основных мобильных операторов - МТС, "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Мегафона" и Tele2.

В январе, по данным ФАС, рост тарифов в среднем составил 3,5% и был связан с возросшими расходами операторов связи на эксплуатацию и модернизацию сетей, ремонтные работы, а также затратами на хранение трафика абонентов, которое требуется по законодательству. Доходы от повышения абонентских тарифов составил от 1 до 2,2% в зависимости от оператора. "Такое увеличение сопоставимо или ниже величины роста затрат, необходимых для покрытия возросших текущих и капитальных расходов, и не содержит признаков монопольно высокой цены товара", - подытожили в ФАС.

Кроме того, в ФАС обратили внимание, что в связи с распространением COVID-19 нагрузка на сети связи возросла до 20% в связи с переходом многих людей на дистанционный формат работы.

Мониторинг операторов связи при этом выявил нарушения только со стороны Tele2 - с 12 мая оператор повысил ряд тарифов на 7-14% без экономического на то обоснования. Сейчас оператор должен вернуть тарифы к уровню до 12 мая 2020 года.