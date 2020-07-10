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10.07.2020 18:12
Рубрика: Культура

Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения

Текст: Сусанна Альперина

Фильм "Тесла" (режиссер Майкл Алмерейда) успел в этом году "получить" свою премьеру на престижном кинофестивале Sundance в январе - еще до того, как кинотеатры по всему миру начали закрываться из-за пандемии. Более того, он успел получить и свою первую награду именно на этом фестивале - премию Альфреда П. Слоуна за лучший полнометражный фильм. Сегодня, 10 июля, когда исполняется 164 года со дня рождения известного изобретателя, появился официальный трейлер картины. Сам фильм выйдет к зрителям 21 августа. Создатели надеются показать его в кинотеатрах, которые вновь откроются.

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Российский и зарубежный зритель получит и возможность сравнить. Картина "Война токов" (режиссер Альфонсо Гомес Рехон) вышла в прокат у нас только в прошлом году, хотя была снята ранее, и премьера ее состоялась в 2017-м. Среди продюсеров - Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе. Этот фильм рассказывает о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза (Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон), но в нем появляется и Никола Тесла в исполнении Николаса Холта. В фильме "Тесла" главную роль играет Итан Хоук. В роли Эдисона - Кайл МакЛахлан - звезда сериала "Твин Пикс", Джорджа Вестингауза играет Джим Гаффиган. Также снимались Ив Хьюсон, Ханна Гросс, Донни Кешаварз и другие. Майкл Алмерейда выступил еще и сценаристом и одним из продюсеров картины.

Фото: youtube.com/ ValWld
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По сюжету визионер Никола Тесла ведет тяжелую битву за то, чтобы воплотить в жизнь свою революционную электрическую систему. Фильм отслеживает непростые взаимоотношения Теслы с Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом. Еще одна линия посвящена взаимодействию Теслы с финансовым титаном Дж. П. Морганом, чья дочь Энн Ева Хьюсон проявляет более чем случайный интерес к изобретателю. Создатели делают акцент на том, что научная драма весьма актуальна в наши дни, в частности тем, что демонстрирует, как можно бросить вызов условностям. А выпуская трейлер, они приводят забавный исторический факт: Никола Тесла родился во время грозы. Что ж - молний в трейлере хватает, учитывая также электрические разряды. Судя по всему, в фильме - тоже.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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