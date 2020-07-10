Тропический шторм "Фэй" сформировался у побережья США над Атлантикой. О новом атмосферном вихре сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами.

"Наш разведывательный самолет обнаружил тропический шторм, сформировавшийся у берегов Северной Каролины", - рассказали метеорологи. Согласно прогнозу, сильные дожди и ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, обрушатся на центральные и южные районы атлантического побережья США.

Шторм движется на север со скоростью 11 километров в час, информирует ТАСС.