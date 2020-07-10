Туризм начнет восстанавливаться с деловых поездок

В общенациональный план восстановления экономики России после пандемии, разработанный правительством при участии бизнес-объединений, туриндустрия попала отдельной строкой. Это говорит о ее значимости как в экономическом, так и социальном плане. Туризм влияет на "самочувствие" смежных отраслей, стимулирует развитие инфраструктуры, строительство культурных и спортивных объектов, создает новые рабочие места. Немаловажно и то, что он дарит людям позитивные эмоции и способствует формированию позитивного имиджа нашей страны в мире.

Но для восстановления этой отрасли только господдержки недостаточно: многое зависит расторопности и креатива представителей индустрии гостеприимства и администраций регионов, заинтересованных в притоке гостей. Что здесь можно и должно делать, эксперты рассмотрели на двух онлайн-конференциях в Торгово-промышленной палате РФ, прошедших с разницей в несколько дней: "Продвижение туристического потенциала регионов и городов России" и "Пункт назначения - Москва. Туристическая отрасль столицы после самоизоляции".

"Государством поставлена задача сделать Россию крупным игроком мирового туристического рынка. Ориентация на внутренний туризм предполагает повышение привлекательности территории, информирование туриста о достопримечательностях региона и стимулирование его посещения. Речь идет о развитии территориального брендинга, основанного на культурных и исторических особенностях региона", - подчеркнул модератор мероприятий, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов.

Продвижение местных брендов помогает формировать положительный образ региона и привлекать инвестиции. То есть, регионы автоматически развивают и свои территории. Примером тут может служить отнюдь не мегаполис, а райцентр Уварово Тамбовской области с населением меньше 23 тысяч человек. Городок знаменит своими вишневыми садами. От этой "вишенки на торте" и оттолкнулись в 2007 году, начав развивать Уварово как "Вишневую столицу России". Была разработана официальная символика города с использованием вишни. Сегодня "вишневая тематика" используется на территории города повсеместно. Проводится ежегодный фестиваль "Вишневарово", конкурс на самое вкусное варенье. В город потянулись туристы. Воспрял малый бизнес. Формируется индустриальный парк, строится и уже в этом году выдаст первую продукцию инновационный комбинат кормового белка. Город перестал "умирать", стал инвестиционно привлекательным и комфортным для жизни.

По словам замглавы администрации Уварово Валентины Кобзарь, в России много мест с оригинальными названиями, имеющие уникальные особенности, но это не используется территорией в плане брендинга, создания собственной "легенды", "интересности" для туристов. Свой бренд надо вырастить, как дерево, и раскручивать с привлечением СМИ, интернет-ресурсов, всевозможных информационно-презентационных площадок.

Примерно по такому же пути пошел и Ковдор Мурманской области. Здесь стали продвигать проект "Ковдор - столица Гипербореи". Логотип Ковдора объединяет образы Гипербореи и Змея, эту идею подсказали горожане. К городу растет интерес инвесторов, для привлечения туристов разрабатываются интересные маршруты, линейки сувенирной продукции.

Москва - ключевой объект посещения как российских, так и зарубежных путешественников. С июня в столице поэтапно снимаются ограничительные меры, открываются музеи, парки, рестораны: начинается восстановление индустрии гостеприимства.

И от "здоровья" столичного турбизнеса во многом зависит самочувствие турбизнеса страны в целом, считает председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Половина отдыхающих на южных курортах страны - москвичи. Большая часть иногородних туристов добираются до мест отдыха через Москву и задерживаются в ней на пару дней: соблазнов здесь в плане достопримечательностей, культуры и шопинга хоть отбавляй.

Но Москву, конечно, одним брендом не представишь, она слишком многолика. Ее можно и нужно продвигать как гастрономическую столицу (здесь есть рестораны с кухнями большинства народов планеты) и культурную столицу мира, а также столицу здорового образа жизни, деловую столицу и т.д.

Кстати, по мнению экспертов, самый ожидаемый турист в этом году - деловой. Скорее всего, через какое-то время с делового туризма в Москву и Санкт-Петербург, где сосредоточено до 80 процентов выставочной деятельности страны, начнется восстановление туризма въездного. По мнению Натальи Суворовой, выйти на прежние рубежи этот сегмент сможет не раньше, чем через год - при благополучной эпидемической обстановке. Что касается туризма внутреннего, то здесь надо ожидать снижения интереса к групповым поездкам и бума автотуризма: личный автомобиль россияне считают самым безопасным в плане защиты от инфекций. "70 процентов россиян готовы отказаться от поездок за рубеж, но не от поездок по стране", - подчеркнула зампред столичного комитета по туризму.

Кстати

В Москве разрабатывают интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass. С ее помощью можно составить удобный маршрут путешествия по столице, а также список городских сервисов, услуг и достопримечательностей.

Через это приложение можно будет приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры. В туристический пакет также включат транспортную карту.