У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови. Об этом заявили китайские исследователи из Уханя, проанализировавшие состояние здоровья нескольких десятков переболевших коронавирусом пациентов.

Как прокомментировал ситуацию "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, заболевание вызывает активацию лимфоцитов - они нужны для борьбы с вирусом. А после инфекции, когда человек выздоравливает, эти активированные T-клетки и В-клетки уже не нужны и массово отправляются в "запас". В результате фиксируются колебания в их количестве.

Специалист считает, что это явление временное.

Исследователи из Уханя, в свою очередь, пояснили, что не знают, как долго будет продолжаться дисфункции лимфоцитов у выздоровевших после COVID-19 пациентов.