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10.07.2020 07:25
Рубрика: Общество

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови. Об этом заявили китайские исследователи из Уханя, проанализировавшие состояние здоровья нескольких десятков переболевших коронавирусом пациентов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как прокомментировал ситуацию "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, заболевание вызывает активацию лимфоцитов - они нужны для борьбы с вирусом. А после инфекции, когда человек выздоравливает, эти активированные T-клетки и В-клетки уже не нужны и массово отправляются в "запас". В результате фиксируются колебания в их количестве.

Специалист считает, что это явление временное.

Исследователи из Уханя, в свою очередь, пояснили, что не знают, как долго будет продолжаться дисфункции лимфоцитов у выздоровевших после COVID-19 пациентов.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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