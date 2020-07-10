Новости

Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету 18:05
Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили 17:53
В Ярославской области открываются рестораны 17:33
Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла 17:22
Найдено дерево возрастом 20 миллионов лет 17:20
Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
Анастасия Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19 16:41
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью 16:33
В Калининграде восстановят старинный немецкий фонтан в зоопарке 16:18
В Челябинской области продлили режим самоизоляции и открыли ТЦ 16:15
Власти Франции расселили стихийный лагерь беженцев в Кале 16:15
В Германии обнаружили египетского шпиона 16:07
Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road 16:04
В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии 16:02
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 17:53
Рубрика: В мире

Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили

Текст: Владимир Шилов

Неоднозначные высказывания главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили спровоцировали очередной дипломатический скандал между Киевом и Тбилиси, сообщает портал "Страна.ua".

Фото: Стрингер/РИА Новости
Саакашвили предупредил об угрозе дезинтеграции Украины

В МИД Грузии вызвали украинского посла Игоря Долгова из-за выпадов беглого политика в адрес местного правительства. В Тбилиси сочли, что недавние заявления Саакашвили о "нелегитимности правящего в Грузии режима" нарушают национальное законодательство и "наносят серьезный вред отношениям между двумя странами".

Напомним, на этой неделе Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов в Грузии, проведение которых намечено на октябрь.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Грузия

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой