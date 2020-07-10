Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили

Неоднозначные высказывания главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили спровоцировали очередной дипломатический скандал между Киевом и Тбилиси, сообщает портал "Страна.ua".

В МИД Грузии вызвали украинского посла Игоря Долгова из-за выпадов беглого политика в адрес местного правительства. В Тбилиси сочли, что недавние заявления Саакашвили о "нелегитимности правящего в Грузии режима" нарушают национальное законодательство и "наносят серьезный вред отношениям между двумя странами".

Напомним, на этой неделе Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов в Грузии, проведение которых намечено на октябрь.