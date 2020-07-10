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10.07.2020 09:49
Рубрика: Экономика

В аэропорту Жуковский открылся логистический комплекс

Текст: Евгений Гайва
В международном аэропорту Жуковский открылся новый логистический комплекс, рассчитанный на обслуживание 100 тысяч тонн грузов в год.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Это социально-значимый проект как для Московского авиационного узла, так и в целом для всей страны. Комплекс обеспечит приток инвестиций и создание новых рабочих мест в южном и юго-восточном районах Подмосковья, сообщили в Минтрансе.

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В условиях остановки международных пассажирских авиаперевозок и практически полной остановки внутренних авиаперевозок, многим авиакомпаниям помогла транспортировка грузов в салонах пассажирских самолетов, отметил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в стране не хватает грузовых мощностей.

Новый комплекс включает грузовой перрон площадью 90 тысяч кв. м, который позволит обслуживать в аэропорту одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing 747 или до шести среднеразмерных транспортных самолетов. В результате, логистические мощности аэропорта Жуковский выходят на новый уровень, аэропорт становится одним из крупнейших хабов Подмосковья, заметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Жуковский Правительство Минтранс Правительство Минпромторг

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