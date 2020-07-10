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10.07.2020 10:48
Рубрика: Власть

Забрать ребенка из семьи можно будет только по решению суда

Текст: Галина Мисливская
Забрать ребенка из семьи вскоре можно будет только по решению суда. Такой законопроект внесли в пятницу в Госдуму глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совете Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ подготовлен во исполнение положений обновленной Конституции РФ о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Законопроектом предлагается установить, что вопрос изъятия ребенка находится в компетенции суда. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об изъятии ребенка у родителей или опекунов при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Заявление в суд об изъятии может быть подано органом опеки или внутренних дел, если у них есть информация об угрозе жизни или здоровью ребенка. Суд обязан рассмотреть его в течение 24 часов с момента поступления в закрытом режиме, с участием представителя органа опеки, прокурора, а также родителей или опекунов. А в необходимых случаях - с участием других заинтересованных лиц и самого ребенка.

Возможность внесудебного вмешательства сохраняется, но лишь в исключительных случаях - когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Участие прокурора и представителя органов внутренних дел обязательно. В случае изъятия ребенка составляется акт с указанием причин. При этом родители или опекуны вправе оспорить это решение.

Фото: Photoxpress.ru
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Практика необоснованного изъятия детей из семьи является одной из самых сложных проблем современного семейного законодательства, отметил Павел Крашенинников. "Произвольное вмешательство органов опеки и попечительства в дела семьи иногда не имеет под собой не только реальной угрозы жизни или здоровью ребенка, но и связано с нежеланием оказать социальную поддержку многодетным семьям, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий или оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации", - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что поводами для изъятия детей часто называют нехватку игрушек, ненадлежащее состояние или отсутствие отдельной комнаты у ребенка, не тот набор продуктов в холодильнике, синяки, оставление малыша с бабушкой и дедушкой, братьями или сестрами.

Более того, есть немало случаев, "когда малообеспеченные семьи обращались за помощью, чем привлекали внимание органов опеки и попечительства, и становились жертвами применения статьи 77 Семейного кодекса, которая позволяет этим органам немедленно отобрать ребенка из семьи в административном порядке", сказал Павел Крашенинников.

Фото: Photoxpress
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Государство может вмешиваться в семейную сферу только в крайнем случае, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку, добавил он.

Кроме того, действующий внесудебный порядок изъятия ребенка не исключает злоупотреблений со стороны органов опеки. "Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела", - уверен Павел Крашенинников.

"Принятие поправок в Конституцию создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей. Все это - неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства, - заключил он.

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