В Германии обнаружили египетского шпиона

Сотрудник правительственного ведомства печати ФРГ подозревается в том, что он работал на египетскую разведку.

Этот случай упомянут в отчете Ведомства по охране конституции, представленном накануне. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa

Родившийся в Египте сотрудник работал в пресс-службе правительства несколько лет. Хотя, по имеющимся данным, у него не было доступа в секретным правительственным документам.

Но тем не менее, как рассказал газете Bild генеральный прокурор страны, сейчас ведется следствие о возможной шпионской деятельности подозреваемого чиновника. В декабре прошлого года, кстати, криминалисты обыскали его квартиру, но об итогах обыска ничего не сообщается.

До окончания следствия, отметил представитель МИД ФРГ, германская сторона не спешит вступать в диалог с правительством Египта.

Как утверждается в отчете Ведомства по охране конституции, предположительно основной задачей подозреваемого был сбор сведений о проживающих в Германии оппозиционно настроенных к официальному Каиру египтянах. В первую очередь членов так называемого Мусульманского братства.