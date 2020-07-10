В Южной Корее суд пересмотрел наказание экс-президенту Пак Кын Хе

Суд в Сеуле пересмотрел уголовное наказание бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе, предает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что 68-летний политик получила 15 лет тюрьмы за взяточничество и 5 лет за злоупотребление властью. Кроме того, Пак Кын Хе предстоит выплатить солидный штраф в размере 15 млн долларов.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Обвинение в ходе апелляционных слушаний потребовало для нее 30 лет тюремного заключения.
В 2019 году местный суд принял решение вернуться к рассмотрению этого дела, по которому политик была изначально приговорена к 25 годам тюрьмы.
Напомним, Пак Кын Хе отстранили от власти в марте 2017 года после того, как в стране разразился громкий политический скандал. В СМИ просочилась информация, что на главу государства оказывает влияние ее близкая подруга Чхве Сун Силь, которая активно лоббировала интересы своего бизнеса. К расследованию подключились правоохранительные органы, которые вскрыли многочисленные нарушения.