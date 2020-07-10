В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед единым днем голосования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется", - заявил он.

Представитель Кремля отметил, что отсутствие дня тишины перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституция объясняется тем, что оно не было конкурентным.

"А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - добавил он.

Напомним, что единый день голосования состоится 13 сентября.