В Кремле считают гомофобские заявления перегибами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же, скорее, относится к перегибам", - сказал он журналистам, комментируя резкие высказывания на эту тему. По словам Пескова, к перегибам глава государства относится нетерпимо.

Говоря о вопросе соблюдения прав сексуальных меньшинств в России, Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин отвергает обвинения, что в этой сфере в стране есть какие-то репрессивные настроения. Однако глава государства, по его словам, упоминает закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который ошибочно трактуют на Западе.

"При этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться", - отметил представитель Кремля.