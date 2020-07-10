В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре

У Москвы и Токио разные подходы к заключению мирного договора, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-сессии Примаковских чтений. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему", - сказал Лавров. По его словам, о такой последовательности действий стороны не договаривались.

Правовая позиция Токио, продолжил российский министр, "должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению".