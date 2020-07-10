Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:02
Рубрика: В мире

В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров

Текст: Юрий Сизов

Разветвленную сеть сбыта синтетических наркотиков удалось ликвидировать правоохранителям в белорусской столице, проинформировала 10 июля официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. В результате оперативных действий, констатировала она, задержано восемь наркодилеров, у которых изъято более 5 кг наркотиков.

Первоначально сотрудниками столичного наркоконтроля, которые отрабатывали информацию о поступлении в Минск крупной партии наркотика с территории соседней страны, был задержан предполагаемый получатель - 20-летний неработающий уроженец Минской области.

В его авто оперативники обнаружили и изъяли особо опасное психотропное вещество альфа-PVP массой более 1 кг. Кстати, для его доставки распространители изготовили тайник в раме картины, а также закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст. "Задержанный пояснил, что наркотик планировал реализовать через посредников на территории Минска", - рассказала сотрудник милиции.

Еще один участник преступной цепочки, по ее информации, был задержан на месте преступления, когда делал закладки наркотиков для последующей продажи их через интернет. Им оказался 48-летний неработающий уроженец Гомельской области. Оперативники изъяли у него более 2,3 кг альфа-PVP и параметилэфедрона. Часть оптовик хранил при себе, остальное нашли на его съемной квартире.

Фото: iStock
За склонение к наркотикам предлагается сажать на срок до 15 лет

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили сотрудникам наркоконтроля выйти на след еще шести преступников, работающих на один и тот же интернет-магазин. Действиям всех задержанных уже дана правовая оценка. "Возбуждены уголовные дела", - сообщила Чемоданова.

Кроме того, по ее словам, сотрудники милиции предотвратили еще одну крупную поставку психотропов в РБ. Благодаря оперативной информации, которую передали белорусские сыщики своим российским коллегам, в Московской области изъято около 500 г MDMA, 1 кг параметилэфедрона и 500 г альфа-PVP

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой