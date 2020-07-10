В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров

Разветвленную сеть сбыта синтетических наркотиков удалось ликвидировать правоохранителям в белорусской столице, проинформировала 10 июля официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. В результате оперативных действий, констатировала она, задержано восемь наркодилеров, у которых изъято более 5 кг наркотиков.

Первоначально сотрудниками столичного наркоконтроля, которые отрабатывали информацию о поступлении в Минск крупной партии наркотика с территории соседней страны, был задержан предполагаемый получатель - 20-летний неработающий уроженец Минской области.

В его авто оперативники обнаружили и изъяли особо опасное психотропное вещество альфа-PVP массой более 1 кг. Кстати, для его доставки распространители изготовили тайник в раме картины, а также закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст. "Задержанный пояснил, что наркотик планировал реализовать через посредников на территории Минска", - рассказала сотрудник милиции.

Еще один участник преступной цепочки, по ее информации, был задержан на месте преступления, когда делал закладки наркотиков для последующей продажи их через интернет. Им оказался 48-летний неработающий уроженец Гомельской области. Оперативники изъяли у него более 2,3 кг альфа-PVP и параметилэфедрона. Часть оптовик хранил при себе, остальное нашли на его съемной квартире.

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили сотрудникам наркоконтроля выйти на след еще шести преступников, работающих на один и тот же интернет-магазин. Действиям всех задержанных уже дана правовая оценка. "Возбуждены уголовные дела", - сообщила Чемоданова.

Кроме того, по ее словам, сотрудники милиции предотвратили еще одну крупную поставку психотропов в РБ. Благодаря оперативной информации, которую передали белорусские сыщики своим российским коллегам, в Московской области изъято около 500 г MDMA, 1 кг параметилэфедрона и 500 г альфа-PVP