В новой серии "Простоквашино" героев готовят к Олимпиаде

Герои мультфильма продолжают раскрывать новые грани своего таланта. Вот и Маргарита Егоровна возомнила себя тренером. Розовый спортивный костюм, свисток, строгий распорядок дня, а это отжимания, прыжки и кроссы, и правильная еда - каша, каша и еще раз каша. Вот только Дядя Федор, Кот Матроскин и Шарик не сильно обрадовались. Но с Маргаритой Егоровной не поспоришь. Даже корове пришлось побыть временно "козлом". Спортивным снарядом, конечно.

Не обошлось и без Почтальона Печкина, который еще в предыдущих сериях решил растопить суровое сердце няни Дядя Федора. В новой серии он предпринял очередную попытку показать свои романтические чувства.

Чем закончилась эта импровизированная гонка рекордов и причем здесь пицца, вы узнаете, досмотрев мультфильм до конца.

За считанные часы мультфильм уже собрал более 100 тысяч просмотров.