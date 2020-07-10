В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню

В подмосковной Барвихе заведено уголовное дело на няню, из-за невнимательности которой трехлетний малыш получил черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел еще в мае, дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности" завели спустя месяц, сообщает KP.Ru.

Во время прогулки мальчик прыгал на батуте, находящемся на территории коттеджа. Няня не сумела обеспечить меры предосторожности, и ребенок выпал на бетонное покрытие, ударившись головой. Судмедэксперт признал полученные травмы тяжким вредом здоровью. В результате мать мальчика написала заявление на некомпетентную няню.

Сейчас документы по делу проходят проверку в прокуратуре.