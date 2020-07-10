В работе "Мегафона" и Yota произошел сбой

Абоненты мобильного оператора "Мегафон" и его дочерней Yota пожаловались на неполадки в работе интернета и мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, почти половина абонентов "Мегафона", пожаловавшихся на работу сети, отмечают проблемы с мобильным интернетом, еще 50% - с мобильной связью. Пользователей оператора Yota в основном не устраивает работа интернета.

Сообщается, что "Мегафон" в данный момент восстановил работу своих сервисов, Yota планирует устранить неполадки в ближайшее время.