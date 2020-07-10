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10.07.2020 11:27
Рубрика: Экономика

В работе "Мегафона" и Yota произошел сбой

Текст: Светлана Ментюкова

Абоненты мобильного оператора "Мегафон" и его дочерней Yota пожаловались на неполадки в работе интернета и мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Так, почти половина абонентов "Мегафона", пожаловавшихся на работу сети, отмечают проблемы с мобильным интернетом, еще 50% - с мобильной связью. Пользователей оператора Yota в основном не устраивает работа интернета.

Сообщается, что "Мегафон" в данный момент восстановил работу своих сервисов, Yota планирует устранить неполадки в ближайшее время.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Мегафон

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