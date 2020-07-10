В Роскачестве рассказали, как выбрать самый полезный хлеб

Покупатели все чаще отдают предпочтение хлебу и хлебобулочным изделиям не из традиционных видов муки или тем, в которых есть различные семена. Популярен и так называемый бездрожжевой хлеб.

Но насколько такие сорта хлеба полезнее обычных? Разбирались эксперты Роскачества.

По словам ученого секретаря ФГАНУ Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Ольги Тюриной, если написано, что хлеб изготовлен из кукурузной или амарантовой муки, то этому не стоит доверять. Хлеб невозможно приготовить без пшеничной или ржаной муки. Все нетрадиционные виды муки применяются только в виде дополнительных ингредиентов. Они могут быть очень полезными. Так, амарантовая мука не содержит глютена, богата белком. В ее состав входят аминокислоты и лизин, который незаменим для усвоения кальция. Такая мука содержит железо, жирные кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты.

Не содержит глютена и гречневая мука. В ее составе цинк, магний, железо, витамины группы В и Е, антиоксиданты и растительный белок. Такая мука содержит низкий гликемический индекс, что важно для людей, страдающих сахарным диабетом, а также для тех, кто на диете. В кукурузной муке содержится большое количество клетчатки, способствующей снижению холестерина и выведению из организма жировых отложений. Также в ней содержится белок, витамины группы В, А, Е и микроэлементы: магний, кальций, железо, фосфор, кремний и другие. Кукурузная мука также не содержит глютена.

Цельнозерновая мука содержат растительный белок, витамины группы В, РР, пищевые волокна, но в большем количестве. Хлеб с ее добавлением также лучше покупать тем, кому важно следить за фигурой.

Часто в хлеб добавляют различные зерна. Популярные семена подсолнечника богаты витамином В6 - "витамином энергии". Такой хлеб становится оптимальным источником сложных углеводов, которые медленно усваиваются и надолго дают ощущение сытости и энергию. В семенах подсолнечника много витамина Е, который защищает организм от окислительного стресса. В семенах льна есть полезная для сердца альфа-линолевая кислота Омега-3 и достаточно много клетчатки. Семена льна - источник фитоэстрогенов, природных веществ, которые сходны по воздействию на организм с женскими гормонами эстрогенами. Поэтому семена льна могут быть полезны женщинам с низким уровнем эстрогенов - например, во время менопаузы.

В семенах чиа содержится огромное количество пищевых волокон (клетчатки), причем большая ее часть относится к неперевариваемым волокнам, которые способствуют пищеварению и снижают риск развития диабета.

Семечки тыквы богаты цинком и полифенолами - натуральными антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и блокируют процессы старения в организме. Хлорогеновая кислота нормализует уровень сахара в крови. В кунжуте много растительного белка, витаминов группы В, железа и кальция.

Киноа имеет очень низкий гликемический индекс и одновременно является отличным источником растительного белка, клетчатки и фолатов. Там содержится гесперидин - полифенол, который известен способностью снижать давление и уровень холестерина, замедлять воспалительные процессы.

А вот бездрожжевым, как поясняет кандидат технических наук Ирина Тюрина, обычно называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска - это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислыми бактериями или молочнокислыми бактериями и дрожжами. Но, как видим, даже в такой закваске тоже есть дрожжи.

"Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке "бездрожжевой хлеб" по большому счету маркетинговый ход", - считает эксперт.