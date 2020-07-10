В Россию пришел необычный кнопочный телефон за 1500 рублей

На российском рынке появился новый кнопочный "бабушкофон" INOI 249, оснащенный батареей повышенной емкости - 2500 мАч и разъемом USB Type A. Его особенность в том, что он может заряжать другие устройства - например, смартфоны.

Помимо смартфонов, кнопочный девайс может заряжать наушники, камеры, видеорегистраторы и другую портативную технику. Телефон получил 2,4-дюймовый экран, VGA-камеру, фонарик, FM-приемник, а также разъем для наушников и поддержку двух SIM-карт.

Стоимость INOI 249 составит 1490 рублей, в настоящее время принимаются предварительные заказы.

Одновременно с ним в продажу поступят модели INOI 289 (экран 2,8 дюйма, остальные характеристики аналогичны модели 249) и INOI 109 (экран 1,8 дюйма, батарея 2000 мАч, порт Micro USB). Их стоимость составит 1790 и 990 рублей соответственно.