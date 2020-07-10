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10.07.2020 21:06
Рубрика: Происшествия

В СК рассказали о расследовании киберпреступлений

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, посвящённое расследованию киберпреступлений.

О том, что говорилось на этом совещании корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Председатель СК начал с заявления, что с развитием IT-технологий и Интернета вопрос ответственности за совершение киберпреступлений встает остро не только в нашей стране, но и во всем мире. А дальше он озвучил вот такие тревожные цифры.

С 2013 года уровень преступности с использованием высоких технологий возрос более чем в 20 раз. В прошлом году этот показатель в сравнении с 2018 годом увеличился почти в 2 раза: зарегистрировано 294 409 преступлений, или на 68,5% больше. В сфере компьютерной безопасности в 2019 году зарегистрировано 2 883 преступления, при этом за последние три года рост составил 65%.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Именно из-за такой тенденции в Следственном комитете создали специализированный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. По мнению Бастрыкина, это подразделение должно "стать площадкой, объединяющей усилия различных государственных ведомств, научных учреждений и специалистов для эффективного и слаженного противодействия преступным явлениям в информационной сфере".

По словам руководителя ведомства, от следователей этого подразделения требуется не только расследование таких преступлений, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы, "аккумулирующей сведения о совершенных киберпреступлениях в стране, носящих межрегиональный и зачастую трансграничный характер".

Председатель СК России на совещании сказал, что его подчинёнными в 2019 году и за 5 месяцев текущего года расследовано 13312 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации.

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В СК знают, что на основе современных технических возможностей совершаются многие преступления экстремистской направленности, циничные мошенничества по отношению к пожилым. Серьезной проблемой стал оборот в киберпространстве видеопродукции порнографического содержания, в том числе и детской порнографии.

Все это выдвигает задачу быстрой и квалифицированной работы по выявлению и расследованию таких сложных и замаскированных деяний, четкого взаимодействия с соответствующими государственными структурами, - сказал Александр Бастрыкин.

На совещании выступил и руководитель отдела по расследованию киберпреступлений. Он сказал, что условием эффективной борьбы с преступностью в цифровой среде, постоянно меняющей свои формы и методы, является качественная корректировка правовых норм, регулирующих эту деятельность, в том числе уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

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Ещё на совещании было сказано, что наладили сотрудничество с оперативными подразделениями в сфере информационной безопасности и противодействию экстремизму МВД и ФСБ. И со специалистами ведущих российских технических вузов. Их привлекают для консультаций по сложным вопросам.

Председатель СК России подчеркнул, что с созданием у них судебно-экспертного учреждения появится возможность оперативного проведения экспертиз по таким делам. Кроме этого Александр Бастрыкин поручил подготовить указания для следственных органов ведомства с четким алгоритмом действий по выявлению, раскрытию, сбору доказательств и их закреплению по уголовным делам о киберпреступлениях.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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