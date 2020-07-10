В Токио обновлен рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

В Токио 10 июля зарегистрировали 240 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель за весь период пандемии в стране. Примечательно, что местные власти не собираются объявлять режим ЧП в городе или вводить дополнительные ограничения.

Днем ранее в мегаполисе выявили 224 заразившихся, передает телерадиокомпания NHK.

По некоторым данным, подавляющее большинство среди вновь заболевших - социально активные граждане в возрасте от 20 до 40 лет, которые накануне посещали ночные заведения в развлекательных кварталах Токио. Медицинская система, указывают СМИ, пока справляется с возросшей нагрузкой.

В Японии в общей сложности значится более 20,7 тысячи заболевших COVID-19. Это без учета 712 пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. На территории островного государства от коронавируса скончались 995 человек.