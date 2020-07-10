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10.07.2020 05:57
Рубрика: Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она уточнила, что Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

"Не надо ждать, пока вирус распространится еще больше", - сказала Вуйнович, добавив, что до создания вакцины во всем мире сохраняется "высокий риск повторного введения ограничительных мер". Сейчас каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19.

Хуже всего ситуация в США, Бразилии и Индии. Ранее в ВОЗ заявляли, что Россия "очень хорошо" справляется с пандемией.

Между тем

Согласно последним данным, в мире коронавирус выявлен у более чем 12 миллионов человек. На США приходится четверть всех случаев заражения. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 554 тысячи 291 человек.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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