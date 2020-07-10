Вашингтон пригрозил Франции пошлинами на 700 миллионов долларов

Вашингтон не исключил введения новых пошлин на продукцию из Франции. В числе товаров, о которых идет речь - вина, сыры, сумки, косметика и фарфоровые изделия.

Белый дом назвал эти меры вынужденными. Ранее Париж объявил о планах ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские. Налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года.

Как отмечает ТАСС, еще в декабре прошлого года американская администрация пообещала обложить пошлинами французские товары на сумму почти 2,4 миллиарда долларов. Ну а на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.