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10.07.2020 12:16
Рубрика: Общество

Вирусологи отрабатывают версию о "спящем" состоянии вируса

Текст: Ирина Невинная
Высказанная учеными версия о существовании нового коронавируса в "спящем" состоянии еще задолго до пандемии, заслуживает внимания и тщательного изучения, - такое мнение высказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Сейчас вирусологи продолжают исследовать его происхождение, сообщила Вуйнович в своем интервью РИА Новости.

Версия возникла в связи с тем, что следы наличия вируса были найдены в сточных водах Барселоны, Милана и Турина задолго до начала пандемии, поскольку исследовались образцы, взятые в марте 2019 года.

Фото: Istock
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В связи с этим старший научный сотрудник оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон предположил, что SARS-Cov-2 мог  возникнуть не в Китае и не в лаборатории в Ухане, а находился  в природной среде задолго до пандемии в "спящем" состоянии.

"ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учеными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешел на человека. Точно когда, что и где случилось - тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя", - прокомментировала Вуйнович.

Она отметила, что старые образцы продолжают исследовать, но это довольно сложно и потребует времени.

"Если будет какой-то революционный результат, он будет сразу объявлен ВОЗ. Я не исключаю этой версии, но сказать точно невозможно", - добавила эксперт.

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