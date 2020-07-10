Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев покидает свой пост и не будет принимать участия в выборах нового главы организации.

О снятии кандидатуры Драчева стало известно после того, как сайт СБР опубликовал заявление четырехкратного чемпиона мира, являющегося также депутатом Государственной Думы РФ.

Он отметил, что дополнительная нагрузка в Госдуме не позволит ему сосредоточиться на работе в СБР. И учитывая, что биатлонная сборная начинает подготовку к Олимпиаде 2022 года, Драчев считает невозможным полностью посвятить себя этой работе.

Таким образом на выборочной конференции СБР, которая пройдет 11 июля в Химках, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.