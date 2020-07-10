Власти Франции расселили стихийный лагерь беженцев в Кале

Французская полиция в пятницу окончательно ликвидировала стихийный лагерь беженцев в Кале, передает AFP. Несколько сотен мигрантов теперь будут переведены в специальный центры размещения в различных департаментах страны.

Сообщается, что в настоящее время местные коммунальные службы приступили к вывозу мусора и палаток из импровизированного поселка.

Напомним, против лагеря последние несколько лет выступали политики и общественность, которые указывали на антисанитарные условия проживания выходцев из Африки и Ближнего Востока.