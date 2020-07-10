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10.07.2020 15:13
Рубрика: В мире

Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Представители мэрии Сеула обнародовали содержание предсмертной записки, которую оставил в своей резиденции 64-летний градоначальник Пак Вон Сун. В ней сказано следующее: "Приношу всем извинения. Благодарю всех, кто было со мной всю жизнь. Очень жаль, что своей семье я принес только страдания. Прошу мое тело кремировать и развеять прах над могилой родителей. Всем - прощайте".

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Напомним, что вчера во второй половине дня дочь Пак Вон Суна сообщила в полицию, что долгое время не может связаться с отцом. В ходе поисков в полночь с четверга на пятницу тело Пака было обнаружено на севере Сеула, в одном из парков. Согласно предварительной версии, градоначальник покончил с собой. Одновременно стало известно, что накануне одна из секретарш мэра подала заявление в полицию, обвинив Пак Вон Суна в систематических сексуальных домогательствах, предоставив некоторые доказательства. По ее словам, от действий Пака пострадали еще несколько сотрудниц.

Известие о самоубийстве мэра Сеула произвело громкий эффект. Пак Вон Сун был очень популярным градоначальником, смог три раза подряд победить на выборах мэра столицы Южной Кореи, считался одним из возможных кандидатов на пост президента страны от правящего лагеря на президентских выборах в мае 2022 года.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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