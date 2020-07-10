Во Флориде оказался положительным каждый третий тест на COVID-19

Флорида является одним из немногих штатов, который не раскрывает количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Но более четырех десятков больниц во Флориде сообщили, что их отделения интенсивной терапии достигли своей полной заполняемости к концу этой недели. В июле власти Флориды неоднократно сообщали о новых ежедневных случаях коронавируса, которых было зафиксировано больше, чем в любой европейской стране в разгар пандемии.

Случаи смертельных исходов от COVID-19 во Флориде близки к рекордным уровням на фоне роста числа погибших по всей стране. Несмотря на то, что в пятницу было зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев коронавируса, власти "солнечного штата" по-прежнему продвигали свои планы по открытию тематического парка Disney World в Орландо. Парк планируется открыть уже в субботу для ограниченного числа посетителей. Чтобы снизить риск, посетителям и сотрудникам придется носить маски и пройти температурные проверки, а внутри парка не будут проходить традиционные парады, фейерверки и другие мероприятия, которые собирают толпы людей. Около 19 тысяч из ста тысяч сотрудников тематического парка подписали петицию, в которой просили Disney отложить открытие, а профсоюз актеров, представляющий 750 исполнителей Walt Disney World, подал жалобу в связи с требованием руководства парка проверить их на коронавирус, сообщает NBC News.

Доктор Энн Римоин, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, сказала в интервью изданию Variety, что открытие Disney World - это "ужасная идея". "Во Флориде есть несколько больниц, у которых не хватает койко-мест. Медицинские работники предупреждают, что в ближайшее время в них не будет достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимого количества койко-мест на фоне того, что случаи заражения в штате ежедневно бьют новые рекорды. На мой взгляд, все движется к катастрофе", - отметила Римоин.

Отметим, что в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое в мире количество случаев заболевания и смертей от COVID-19. Как предупреждают эксперты, количество таких случаев, вероятно, возрастет после недавних рекордных всплесков пандемии во многих штатах.

Между тем

Согласно данным университета Джона Хопкинса, который опирается на официальные правительственные данные и ведет статистику заболевания в режиме онлайн, по состоянию на 23.30 мск 10 июля в США зарегистрировано 133 77 смертельных исходов и 3 158 183 случая заражения коронавирусом. В 42 из 50 штатов наблюдается устойчивый рост числа новых случаев заболевания в последние два дня.