ВОЗ выступила против возобновления тотального карантина

Необходимо ориентироваться на отслеживании вспышек коронавируса, при этом в возвращении к жесткому повсеместному карантину необходимости нет, - такова позиция ВОЗ на сегодняшний день. Об этом говорилось сегодня на ежедневном брифинге в Женеве.

Возвращать жесткие карантинные меры для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2 повсеместно не нужно, хотя такая необходимость может возникнуть в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости, считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом", - сказал эксперт.

Он отметил, что эпидемиологи предупреждали: при отмене жестких карантинных мер всегда возникает риск новых вспышек инфекции, так как появляется возможность передачи вируса. Доктор Райан напомнил, что ВОЗ всегда советовала снимать карантин поэтапно, постепенно, постоянно мониторя эпидемическую ситуацию.

"Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус", - отметил представитель ВОЗ и подчеркнул, что даже на островные государства болезнь может вернуться. Такая ситуация, например, возникла в Швейцарии, где в одном из клубов заразилось несколько сотен человек.

"После жесткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять", - сказал Райан.

Профилактические меры прежние: избегать скопления людей. защищаться масками и перчатками, при появлении симптомов простуды немедленно самоизолироваться, тестироваться и, если инфекция подтвердится, - лечиться в соответствии с назначениями врачей.