ВОЗ выступила против возобновления тотального карантина

Новости

Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету 18:05
Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили 17:53
В Ярославской области открываются рестораны 17:33
Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла 17:22
Найдено дерево возрастом 20 миллионов лет 17:20
Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 19:54
Рубрика: Общество

ВОЗ выступила против возобновления тотального карантина

Текст: Ирина Невинная
Необходимо ориентироваться на отслеживании вспышек коронавируса, при этом в возвращении к жесткому повсеместному карантину необходимости нет, - такова позиция ВОЗ на сегодняшний день. Об этом говорилось сегодня на ежедневном брифинге в Женеве.

Возвращать жесткие карантинные меры для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2 повсеместно не нужно, хотя такая необходимость может возникнуть в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости, считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Второй волны COVID-19 в ближайшее время не ожидается

"Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом", - сказал эксперт.

Он отметил, что эпидемиологи предупреждали: при отмене жестких карантинных мер всегда возникает риск новых вспышек инфекции, так как появляется возможность передачи вируса. Доктор Райан напомнил, что ВОЗ всегда советовала снимать карантин поэтапно, постепенно, постоянно мониторя эпидемическую ситуацию.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

"Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус", - отметил представитель ВОЗ и подчеркнул, что даже на островные государства болезнь может вернуться. Такая ситуация, например, возникла в Швейцарии, где в одном из клубов заразилось несколько сотен человек.

"После жесткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять", - сказал Райан.

Профилактические меры прежние: избегать скопления людей. защищаться масками и перчатками, при появлении симптомов простуды немедленно самоизолироваться, тестироваться и, если инфекция подтвердится, - лечиться в соответствии с назначениями врачей.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет