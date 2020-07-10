"Время для страха прошло". Дуров нашел способ борьбы Apple и Google

Сооснователь Telegram Павел Дуров предложил государствам обязать Apple и Google предустанавливать на смартфоны под управлением iOS и Android альтернативные магазины приложений. Они позволили бы локальным разработчикам размещать там свои программы и не платить "цифровой налог" Apple и Google, который составляет 30 процентов от оборота, утверждает Дуров.

По его словам, в настоящее время "сотни тысяч" локальных команд разработчиков находятся "на грани экономического выживания" из-за того, что Apple требует у создателей приложений перечислять 30 процентов оборота от продажи любых цифровых услуг. "Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone", - уточняет бизнесмен.

Дуров подчеркивает, что Apple не вкладывает средства в создание сторонних приложений, зато гарантированно получает свою долю от оборота. "Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google", - уверен он. Также Павел Дуров отмечает, что система Android позволяет устанавливать приложения в обход Google Play, а iOS - нет.

Помимо альтернативных магазинов приложений, ситуацию может изменить возможность устанавливать iOS-приложения не только через App Store. "Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах - точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры", - уверен Дуров.

В итоге от принятых мер, по его мнению, выиграют и разработчики, и пользователи, и многие экономики.

Представители Apple и Google пока не отреагировали публично на заявление Павла Дурова.