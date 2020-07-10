Вспышка COVID-19 в самых густонаселенных штатах угрожает экономике США

В среду, 8 июля, в США SARS-CoV-2 был выявлен у более чем 60 тысяч человек. Это самый высокий показатель за один день в любой стране с момента появления вируса в конце прошлого года в Китае, сообщает Reuters. В четверг, 9 июля, во Флориде было объявлено о почти девяти тысячах новых случаев заболевания. За сутки скончались 120 человек. Калифорния и Техас, самые густонаселенные штаты, объявили о рекордном росте смертности от COVID-19.

При этом в общественных местах многие американцы не носят защитные маски и не соблюдают правила социального дистанцирования. 41-летняя Стефани Порта, проживающая в Орландо, рассказала журналистам, что только около половины покупателей в ее продуктовом магазине носят маски.

Флорида - один из немногих штатов в Америке, который не раскрывает количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Но более 40 больниц сообщили, что их отделения интенсивной терапии переполнены. Общее число инфицированных в "солнечном штате" превысило 232 тысячи.

По словам главного американского эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, некоторые штаты открылись слишком быстро. "Это очень заразный вирус. Скорость, с которой он передается, действительно поражает", - сказал Фаучи в эфире CNN.

Он пояснил, что в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде - штатах, на которые приходится около 50% новых случаев заражения - нужно начинать с реализации мер, направленных на то, чтобы сдержать пандемию. Тем временем в Техасе группа владельцев баров подала в суд на губернатора Грега Эбботта, заявив, что его распоряжение от 26 июня с требованием закрыть закусочные, бары, рестораны нарушает конституцию штата, сообщает Dallas Morning News.

В последние две недели в 41 из 50 штатов США растет число случаев заболевания, и местные власти обсуждают, как лучше возобновить занятия в школах и университетах осенью. Роберт Редфилд, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявил в четверг, что закрытие школ будет представлять больший риск для здоровья детей, чем их повторное открытие. CDC рекомендовал, чтобы школы открывались осторожно, призывая к социальному дистанцированию, установке ограждений из пластика между партами и надлежащей дезинфекции помещений. В четверг, выступая в программе "Доброе утро, Америка", Редфилд сказал, что CDC предоставит дополнительные справочные документы, которые помогут школам принимать решения.