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10.07.2020 10:46
Рубрика: Экономика

ВТБ предупредил о схеме мошенничества со счетами программы лояльности

Текст: Игорь Зубков
ВТБ зафиксировал попытки мошенников взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У ВТБ кэшбек начисляется бонусами, милями или бонусными рублями, программа лояльности имеет отдельный от мобильного банка личный кабинет. Бонусы можно вывести деньгами только на счет хозяина карты, поэтому мошенники пытаются делать покупки в рамках программы. Банк пресекает эти попытки.

Фото: istock
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"Поскольку с каждым днем системы защиты денежных счетов клиентов становятся все менее доступными, аферисты переключаются на новый сегмент - бонусные счета в программах лояльности, - отметил руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Роман Синенко. - Еще этой весной мы не фиксировали подобной активности, это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи".

Не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки, предупреждает банк.

В отдельных случаях клиенты сами передают посторонним людям личные данные, не считая это опасным. Как правило, сообщаются номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли. Банк предостерегает от попыток оставлять или сообщать эту информацию кому бы то ни было по любому каналу связи.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Следует помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов, оплаты покупок.

ВТБ рекомендует клиентам добавить второй фактор их подтверждения, подключив СМС или push-уведомления, в которых на телефон будет приходить дополнительный код подтверждения действия.

Также клиентам стоит иметь в виду, что периодически на электронную почту могут приходить подозрительные электронные письма или СМС на телефон с вложенными ссылками. В таких случаях стоит внимательно относится к отправителю: если он не вызывает доверия - ни в коем случае не переходить по ссылке.

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