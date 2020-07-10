Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС

Расчеты Евросоюза на скорейшую нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, похоже, не оправдались. Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.

"Албанская сторона выдвинула требования: признание территориальной целостности Косово, конституции Косово, членства в ООН, желание, чтобы их признали все страны-члены ЕС, а уже потом они займутся пропавшими без вести и вопросом ущерба. Если в этом смысл, то все здесь бессмысленно", - констатировал сербский лидер. В то же время Вучич подчеркнул, что не намерен отказываться вступать в диалог с Приштиной.

В частности, новая встреча с "премьером" Косово Авдулахом Хоти Хоти намечена на 16 июля.