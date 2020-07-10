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Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты"

Новости
    10.07.2020, 15:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ValWld Фото: youtube.com/ ValWld
Фото: youtube.com/ ValWld

На YouTube появился трейлер (18+) продюсерского проекта Александра Невского - триллера "Темные мечты" (In Dreams), главную роль в котором сыграла 29-летняя Бьянка Бри ("Игры киллеров", "Добро пожаловать в джунгли"), дочь Жан-Клода Ван Дамма.

Фото: instagram.com/ _paulina_andreeva_
Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя

Производством картины занимались независимые компании ETA Films и Hollywood Storm Невского.

Согласно сюжету, у Бьянки - роль молодой наследницы огромного состояния, которая "отправляется с мужем на романтический уикенд, не подозревая, что ей предстоит столкнуться со смертельной опасностью".

Режиссер - Матиас Молтрасио ("В объятиях убийцы").

Фильм участвовал в Каннском кинорынке Marche du Film, проходившем в этом году в режиме онлайн. Релиз картины в Европе и Азии запланирован на осень.

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