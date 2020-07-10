Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты"

На YouTube появился трейлер (18+) продюсерского проекта Александра Невского - триллера "Темные мечты" (In Dreams), главную роль в котором сыграла 29-летняя Бьянка Бри ("Игры киллеров", "Добро пожаловать в джунгли"), дочь Жан-Клода Ван Дамма.

Производством картины занимались независимые компании ETA Films и Hollywood Storm Невского.

Согласно сюжету, у Бьянки - роль молодой наследницы огромного состояния, которая "отправляется с мужем на романтический уикенд, не подозревая, что ей предстоит столкнуться со смертельной опасностью".

Режиссер - Матиас Молтрасио ("В объятиях убийцы").

Фильм участвовал в Каннском кинорынке Marche du Film, проходившем в этом году в режиме онлайн. Релиз картины в Европе и Азии запланирован на осень.