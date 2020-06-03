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Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Новости
    03.06.2020, 13:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.

Фото: youtube.com/ В Рейтинге
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Картина называется "Тёмные мечты" (в оригинале - In Dreams), Невский выступил продюсером вместе с главой кинокомпании ETA Films Эриком Бреннером. Режиссёр - некто Матиас Молтрасио.

Как отмечает kinobusiness.com, в главной роли - Бьянка Бри, дочь Жан-Клода Ван Дамма. Это первая большая роль Бьянки, ранее появлявшейся только в эпизодах.

Съёмки прошли в конце минувшего года в Доминиканской Республике, так что их удалось завершить до проблем с коронавирусом.

Невский (настоящая фамилия - Курицын) знаменит такими боевиками, как "Разборка в Маниле", "Максимальный удар", "Форсаж Да Винчи", "Московская жара", "Черная роза".

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