Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.

Картина называется "Тёмные мечты" (в оригинале - In Dreams), Невский выступил продюсером вместе с главой кинокомпании ETA Films Эриком Бреннером. Режиссёр - некто Матиас Молтрасио.

Как отмечает kinobusiness.com, в главной роли - Бьянка Бри, дочь Жан-Клода Ван Дамма. Это первая большая роль Бьянки, ранее появлявшейся только в эпизодах.

Съёмки прошли в конце минувшего года в Доминиканской Республике, так что их удалось завершить до проблем с коронавирусом.

Невский (настоящая фамилия - Курицын) знаменит такими боевиками, как "Разборка в Маниле", "Максимальный удар", "Форсаж Да Винчи", "Московская жара", "Черная роза".