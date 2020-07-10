За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ

За неделю с 29 июня по 5 июля пожарными формированиями ликвидировано 574 возгорания в лесах самых пожароопасных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"По состоянию на 9 июля в борьбе с огнем задействовано более шести тысяч человек и 875 единиц техники. Контроль ситуации с воздуха осуществляют 94 самолета и вертолета. К тушению привлечены еще 52 воздушных суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации огня в труднодоступных местах - в Сибири и на Дальнем Востоке - увеличены силы авиапожарных. В тушении задействован почти весь федеральный резерв "Авиалесоохраны", который оказывает помощь региональным службам в ликвидации возгораний на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Бурятии, Иркутской, Амурской, Магаданской областях, а также в Красноярском крае.

На борьбу с огнем, говорится в сообщении Минприроды, также направлены авиапожарные из регионов, где лесопожарная ситуация сравнительно спокойная.