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10.07.2020 21:28
Рубрика: Происшествия

За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ

Текст: Светлана Ментюкова

За неделю с 29 июня по 5 июля пожарными формированиями ликвидировано 574 возгорания в лесах самых пожароопасных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Иркутской области
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"По состоянию на 9 июля в борьбе с огнем задействовано более шести тысяч человек и 875 единиц техники. Контроль ситуации с воздуха осуществляют 94 самолета и вертолета. К тушению привлечены еще 52 воздушных суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации огня в труднодоступных местах - в Сибири и на Дальнем Востоке - увеличены силы авиапожарных. В тушении задействован почти весь федеральный резерв "Авиалесоохраны", который оказывает помощь региональным службам в ликвидации возгораний на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Бурятии, Иркутской, Амурской, Магаданской областях, а также в Красноярском крае.

На борьбу с огнем, говорится в сообщении Минприроды, также направлены авиапожарные из регионов, где лесопожарная ситуация сравнительно спокойная.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Лесные пожары

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