За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 637

2. Санкт-Петербург - 300

3. Свердловская область - 275

4. Ханты-Мансийский АО - 263

5. Алтайский край - 240

6. Нижегородская область - 219

7. Иркутская область - 211

8. Ямало-Ненецкий АО - 208

9. Московская область - 199

10. Мурманская область - 173

11. Челябинская область - 129

12. Красноярский край - 129

13. Воронежская область - 127

14. Архангельская область - 112

15. Новосибирская область - 111

16. Ульяновская область - 103

17. Хабаровский край - 100

18. Оренбургская область - 95

19. Омская область - 95

20. Волгоградская область - 94

21. Ростовская область - 92

22. Саратовская область - 92

23. Тюменская область - 85

24. Ставропольский край - 83

25. Республика Коми - 79

26. Самарская область - 77

27. Кемеровская область - 77

28. Томская область - 75

29. Сахалинская область - 68

30. Ивановская область - 67

31. Краснодарский край - 66

32. Тульская область - 64

33. Чувашская Республика - 61

34. Курганская область - 60

35. Пермский край - 57

36. Кировская область - 55

37. Приморский край - 55

38. Республика Саха (Якутия) - 54

39. Калужская область - 51

40. Ленинградская область - 50

41. Республика Хакасия - 49

42. Республика Башкортостан - 48

43. Орловская область - 47

44. Республика Дагестан - 47

45. Курская область - 46

46. Республика Калмыкия - 45

47. Республика Тыва - 45

48. Владимирская область - 44

49. Кабардино-Балкарская Республика - 44

50. Амурская область - 44

51. Тамбовская область - 43

52. Ярославская область - 43

53. Смоленская область - 42

54. Республика Бурятия - 41

55. Белгородская область - 40

56. Новгородская область - 40

57. Забайкальский край - 39

58. Рязанская область - 38

59. Республика Мордовия - 38

60. Камчатский край - 38

61. Брянская область - 36

62. Костромская область - 36

63. Астраханская область - 36

64. Республика Татарстан - 36

65. Псковская область - 35

66. Пензенская область - 35

67. Республика Карелия - 33

68. Липецкая область - 32

69. Карачаево-Черкесская Республика - 31

70. Республика Алтай - 31

71. Тверская область - 30

72. Удмуртская Республика - 29

73. Вологодская область - 28

74. Республика Марий Эл - 28

75. Республика Ингушетия - 25

76. Магаданская область - 23

77. Республика Адыгея - 18

78. Республика Северная Осетия - 16

79. Калининградская область - 13

80. Ненецкий автономный округ - 12

81. Республика Крым - 11

82. Чеченская Республика - 5

83. Еврейская АО - 5

84. Чукотский АО - 1

85. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 713 936 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Чеченская Республика - 0,3%

2. г. Севастополь - 0,4%

3. Брянская область, Калининградская область - 0,5%

4. Пензенская область, Республика Дагестан - 0,6%

5. Чукотский АО - 0,7% За сутки подтверждено 174 летальных случая: Владимирская область - 2

Воронежская область - 5

Ивановская область - 2

Калужская область - 1

Курская область - 2

Московская область - 13

Смоленская область - 1

Тверская область - 3

Тульская область - 4

Москва - 28

Архангельская область - 3

Вологодская область - 2

Мурманская область - 3

Новгородская область - 7

Псковская область - 1

Санкт-Петербург - 21

Республика Калмыкия - 1

Волгоградская область - 2

Ростовская область - 4

Республика Дагестан - 3

Ставропольский край - 2

Республика Марий Эл - 2

Нижегородская область - 3

Оренбургская область - 2

Пензенская область - 4

Самарская область - 2

Свердловская область - 10

Ханты-Мансийский АО - 4

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Республика Тыва - 6

Красноярский край - 17

Иркутская область - 1

Новосибирская область - 5

Омская область - 2

Томская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Приморский край - 1

Амурская область - 1

Хабаровский край - 1 За весь период пандемии по России умерли 11 017 человек. За прошедшие сутки выписано из стационаров 7 752 выздоровевших: Белгородская область - 81

Брянская область - 79

Владимирская область - 126

Воронежская область - 230

Ивановская область - 19

Калужская область - 135

Костромская область - 25

Курская область - 42

Липецкая область - 41

Московская область - 377

Орловская область - 70

Рязанская область - 157

Смоленская область - 55

Тамбовская область - 59

Тверская область - 95

Тульская область - 37

Ярославская область - 74

Москва - 1007

Республика Карелия - 14

Республика Коми - 104

Архангельская область - 115

Вологодская область - 20

Калининградская область - 17

Ленинградская область - 8

Мурманская область - 58

Новгородская область - 66

Псковская область - 108

Санкт-Петербург - 156

Республика Адыгея - 45

Республика Калмыкия - 17

Республика Крым - 12

Краснодарский край - 62

Астраханская область - 44

Волгоградская область - 106

Ростовская область - 150

Республика Дагестан - 103

Республика Ингушетия - 3

Кабардино-Балкарская Республика - 155

Карачаево-Черкесская Республика - 53

Республика Северная Осетия - Алания - 29

Чеченская Республика - 1

Ставропольский край - 100

Республика Башкортостан - 160

Республика Марий Эл - 7

Республика Мордовия - 55

Республика Татарстан - 25

Удмуртская Республика - 29

Республика Чувашия - 25

Пермский край - 111

Кировская область - 62

Нижегородская область - 355

Оренбургская область - 51

Пензенская область - 65

Самарская область - 98

Саратовская область - 72

Ульяновская область - 160

Курганская область - 15

Свердловская область - 279

Тюменская область - 55

Ханты-Мансийский АО - 242

Ямало-Ненецкий автономный округ - 90

Челябинская область - 95

Республика Алтай - 34

Республика Тыва - 16

Республика Хакасия - 44

Алтайский край - 114

Красноярский край - 265

Иркутская область - 113

Кемеровская область - 39

Новосибирская область - 192

Омская область - 69

Томская область - 42

Республика Бурятия - 54

Республика Саха (Якутия) - 116

Забайкальский край - 47

Камчатский край - 68

Приморский край - 97

Амурская область - 42

Магаданская область - 20

Хабаровский край - 49

Сахалинская область - 21

Еврейская автономная область - 4 За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 489 068 человек.