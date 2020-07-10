За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 637
- 2. Санкт-Петербург - 300
- 3. Свердловская область - 275
- 4. Ханты-Мансийский АО - 263
- 5. Алтайский край - 240
- 6. Нижегородская область - 219
- 7. Иркутская область - 211
- 8. Ямало-Ненецкий АО - 208
- 9. Московская область - 199
- 10. Мурманская область - 173
- 11. Челябинская область - 129
- 12. Красноярский край - 129
- 13. Воронежская область - 127
- 14. Архангельская область - 112
- 15. Новосибирская область - 111
- 16. Ульяновская область - 103
- 17. Хабаровский край - 100
- 18. Оренбургская область - 95
- 19. Омская область - 95
- 20. Волгоградская область - 94
- 21. Ростовская область - 92
- 22. Саратовская область - 92
- 23. Тюменская область - 85
- 24. Ставропольский край - 83
- 25. Республика Коми - 79
- 26. Самарская область - 77
- 27. Кемеровская область - 77
- 28. Томская область - 75
- 29. Сахалинская область - 68
- 30. Ивановская область - 67
- 31. Краснодарский край - 66
- 32. Тульская область - 64
- 33. Чувашская Республика - 61
- 34. Курганская область - 60
- 35. Пермский край - 57
- 36. Кировская область - 55
- 37. Приморский край - 55
- 38. Республика Саха (Якутия) - 54
- 39. Калужская область - 51
- 40. Ленинградская область - 50
- 41. Республика Хакасия - 49
- 42. Республика Башкортостан - 48
- 43. Орловская область - 47
- 44. Республика Дагестан - 47
- 45. Курская область - 46
- 46. Республика Калмыкия - 45
- 47. Республика Тыва - 45
- 48. Владимирская область - 44
- 49. Кабардино-Балкарская Республика - 44
- 50. Амурская область - 44
- 51. Тамбовская область - 43
- 52. Ярославская область - 43
- 53. Смоленская область - 42
- 54. Республика Бурятия - 41
- 55. Белгородская область - 40
- 56. Новгородская область - 40
- 57. Забайкальский край - 39
- 58. Рязанская область - 38
- 59. Республика Мордовия - 38
- 60. Камчатский край - 38
- 61. Брянская область - 36
- 62. Костромская область - 36
- 63. Астраханская область - 36
- 64. Республика Татарстан - 36
- 65. Псковская область - 35
- 66. Пензенская область - 35
- 67. Республика Карелия - 33
- 68. Липецкая область - 32
- 69. Карачаево-Черкесская Республика - 31
- 70. Республика Алтай - 31
- 71. Тверская область - 30
- 72. Удмуртская Республика - 29
- 73. Вологодская область - 28
- 74. Республика Марий Эл - 28
- 75. Республика Ингушетия - 25
- 76. Магаданская область - 23
- 77. Республика Адыгея - 18
- 78. Республика Северная Осетия - 16
- 79. Калининградская область - 13
- 80. Ненецкий автономный округ - 12
- 81. Республика Крым - 11
- 82. Чеченская Республика - 5
- 83. Еврейская АО - 5
- 84. Чукотский АО - 1
- 85. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 713 936 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. г. Москва, Московская область, Чеченская Республика - 0,3%
- 2. г. Севастополь - 0,4%
- 3. Брянская область, Калининградская область - 0,5%
- 4. Пензенская область, Республика Дагестан - 0,6%
- 5. Чукотский АО - 0,7%
За сутки подтверждено 174 летальных случая:
- Владимирская область - 2
- Воронежская область - 5
- Ивановская область - 2
- Калужская область - 1
- Курская область - 2
- Московская область - 13
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 3
- Тульская область - 4
- Москва - 28
- Архангельская область - 3
- Вологодская область - 2
- Мурманская область - 3
- Новгородская область - 7
- Псковская область - 1
- Санкт-Петербург - 21
- Республика Калмыкия - 1
- Волгоградская область - 2
- Ростовская область - 4
- Республика Дагестан - 3
- Ставропольский край - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Нижегородская область - 3
- Оренбургская область - 2
- Пензенская область - 4
- Самарская область - 2
- Свердловская область - 10
- Ханты-Мансийский АО - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Тыва - 6
- Красноярский край - 17
- Иркутская область - 1
- Новосибирская область - 5
- Омская область - 2
- Томская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Приморский край - 1
- Амурская область - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период пандемии по России умерли 11 017 человек.
За прошедшие сутки выписано из стационаров 7 752 выздоровевших:
- Белгородская область - 81
- Брянская область - 79
- Владимирская область - 126
- Воронежская область - 230
- Ивановская область - 19
- Калужская область - 135
- Костромская область - 25
- Курская область - 42
- Липецкая область - 41
- Московская область - 377
- Орловская область - 70
- Рязанская область - 157
- Смоленская область - 55
- Тамбовская область - 59
- Тверская область - 95
- Тульская область - 37
- Ярославская область - 74
- Москва - 1007
- Республика Карелия - 14
- Республика Коми - 104
- Архангельская область - 115
- Вологодская область - 20
- Калининградская область - 17
- Ленинградская область - 8
- Мурманская область - 58
- Новгородская область - 66
- Псковская область - 108
- Санкт-Петербург - 156
- Республика Адыгея - 45
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Крым - 12
- Краснодарский край - 62
- Астраханская область - 44
- Волгоградская область - 106
- Ростовская область - 150
- Республика Дагестан - 103
- Республика Ингушетия - 3
- Кабардино-Балкарская Республика - 155
- Карачаево-Черкесская Республика - 53
- Республика Северная Осетия - Алания - 29
- Чеченская Республика - 1
- Ставропольский край - 100
- Республика Башкортостан - 160
- Республика Марий Эл - 7
- Республика Мордовия - 55
- Республика Татарстан - 25
- Удмуртская Республика - 29
- Республика Чувашия - 25
- Пермский край - 111
- Кировская область - 62
- Нижегородская область - 355
- Оренбургская область - 51
- Пензенская область - 65
- Самарская область - 98
- Саратовская область - 72
- Ульяновская область - 160
- Курганская область - 15
- Свердловская область - 279
- Тюменская область - 55
- Ханты-Мансийский АО - 242
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 90
- Челябинская область - 95
- Республика Алтай - 34
- Республика Тыва - 16
- Республика Хакасия - 44
- Алтайский край - 114
- Красноярский край - 265
- Иркутская область - 113
- Кемеровская область - 39
- Новосибирская область - 192
- Омская область - 69
- Томская область - 42
- Республика Бурятия - 54
- Республика Саха (Якутия) - 116
- Забайкальский край - 47
- Камчатский край - 68
- Приморский край - 97
- Амурская область - 42
- Магаданская область - 20
- Хабаровский край - 49
- Сахалинская область - 21
- Еврейская автономная область - 4
За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 489 068 человек.