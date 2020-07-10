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10.07.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 637
  • 2. Санкт-Петербург - 300
  • 3. Свердловская область - 275
  • 4. Ханты-Мансийский АО - 263
  • 5. Алтайский край - 240
  • 6. Нижегородская область - 219
  • 7. Иркутская область - 211
  • 8. Ямало-Ненецкий АО - 208
  • 9. Московская область - 199
  • 10. Мурманская область - 173
  • 11. Челябинская область - 129
  • 12. Красноярский край - 129
  • 13. Воронежская область - 127
  • 14. Архангельская область - 112
  • 15. Новосибирская область - 111
  • 16. Ульяновская область - 103
  • 17. Хабаровский край - 100
  • 18. Оренбургская область - 95
  • 19. Омская область - 95
  • 20. Волгоградская область - 94
  • 21. Ростовская область - 92
  • 22. Саратовская область - 92
  • 23. Тюменская область - 85
  • 24. Ставропольский край - 83
  • 25. Республика Коми - 79
  • 26. Самарская область - 77
  • 27. Кемеровская область - 77
  • 28. Томская область - 75
  • 29. Сахалинская область - 68
  • 30. Ивановская область - 67
  • 31. Краснодарский край - 66
  • 32. Тульская область - 64
  • 33. Чувашская Республика - 61
  • 34. Курганская область - 60
  • 35. Пермский край - 57
  • 36. Кировская область - 55
  • 37. Приморский край - 55
  • 38. Республика Саха (Якутия) - 54
  • 39. Калужская область - 51
  • 40. Ленинградская область - 50
  • 41. Республика Хакасия - 49
  • 42. Республика Башкортостан - 48
  • 43. Орловская область - 47
  • 44. Республика Дагестан - 47
  • 45. Курская область - 46
  • 46. Республика Калмыкия - 45
  • 47. Республика Тыва - 45
  • 48. Владимирская область - 44
  • 49. Кабардино-Балкарская Республика - 44
  • 50. Амурская область - 44
  • 51. Тамбовская область - 43
  • 52. Ярославская область - 43
  • 53. Смоленская область - 42
  • 54. Республика Бурятия - 41
  • 55. Белгородская область - 40
  • 56. Новгородская область - 40
  • 57. Забайкальский край - 39
  • 58. Рязанская область - 38
  • 59. Республика Мордовия - 38
  • 60. Камчатский край - 38
  • 61. Брянская область - 36
  • 62. Костромская область - 36
  • 63. Астраханская область - 36
  • 64. Республика Татарстан - 36
  • 65. Псковская область - 35
  • 66. Пензенская область - 35
  • 67. Республика Карелия - 33
  • 68. Липецкая область - 32
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика - 31
  • 70. Республика Алтай - 31
  • 71. Тверская область - 30
  • 72. Удмуртская Республика - 29
  • 73. Вологодская область - 28
  • 74. Республика Марий Эл - 28
  • 75. Республика Ингушетия - 25
  • 76. Магаданская область - 23
  • 77. Республика Адыгея - 18
  • 78. Республика Северная Осетия - 16
  • 79. Калининградская область - 13
  • 80. Ненецкий автономный округ - 12
  • 81. Республика Крым - 11
  • 82. Чеченская Республика - 5
  • 83. Еврейская АО - 5
  • 84. Чукотский АО - 1
  • 85. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 713 936 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. г. Москва, Московская область, Чеченская Республика - 0,3%
  • 2. г. Севастополь - 0,4%
  • 3. Брянская область, Калининградская область - 0,5%
  • 4. Пензенская область, Республика Дагестан - 0,6%
  • 5. Чукотский АО - 0,7%
За сутки подтверждено 174 летальных случая:
  • Владимирская область - 2
  • Воронежская область - 5
  • Ивановская область - 2
  • Калужская область - 1
  • Курская область - 2
  • Московская область - 13
  • Смоленская область - 1
  • Тверская область - 3
  • Тульская область - 4
  • Москва - 28
  • Архангельская область - 3
  • Вологодская область - 2
  • Мурманская область - 3
  • Новгородская область - 7
  • Псковская область - 1
  • Санкт-Петербург - 21
  • Республика Калмыкия - 1
  • Волгоградская область - 2
  • Ростовская область - 4
  • Республика Дагестан - 3
  • Ставропольский край - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Нижегородская область - 3
  • Оренбургская область - 2
  • Пензенская область - 4
  • Самарская область - 2
  • Свердловская область - 10
  • Ханты-Мансийский АО - 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Республика Тыва - 6
  • Красноярский край - 17
  • Иркутская область - 1
  • Новосибирская область - 5
  • Омская область - 2
  • Томская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Приморский край - 1
  • Амурская область - 1
  • Хабаровский край - 1

За весь период пандемии по России умерли 11 017 человек.

За прошедшие сутки выписано из стационаров 7 752 выздоровевших:
  • Белгородская область - 81
  • Брянская область - 79
  • Владимирская область - 126
  • Воронежская область - 230
  • Ивановская область - 19
  • Калужская область - 135
  • Костромская область - 25
  • Курская область - 42
  • Липецкая область - 41
  • Московская область - 377
  • Орловская область - 70
  • Рязанская область - 157
  • Смоленская область - 55
  • Тамбовская область - 59
  • Тверская область - 95
  • Тульская область - 37
  • Ярославская область - 74
  • Москва - 1007
  • Республика Карелия - 14
  • Республика Коми - 104
  • Архангельская область - 115
  • Вологодская область - 20
  • Калининградская область - 17
  • Ленинградская область - 8
  • Мурманская область - 58
  • Новгородская область - 66
  • Псковская область - 108
  • Санкт-Петербург - 156
  • Республика Адыгея - 45
  • Республика Калмыкия - 17
  • Республика Крым - 12
  • Краснодарский край - 62
  • Астраханская область - 44
  • Волгоградская область - 106
  • Ростовская область - 150
  • Республика Дагестан - 103
  • Республика Ингушетия - 3
  • Кабардино-Балкарская Республика - 155
  • Карачаево-Черкесская Республика - 53
  • Республика Северная Осетия - Алания - 29
  • Чеченская Республика - 1
  • Ставропольский край - 100
  • Республика Башкортостан - 160
  • Республика Марий Эл - 7
  • Республика Мордовия - 55
  • Республика Татарстан - 25
  • Удмуртская Республика - 29
  • Республика Чувашия - 25
  • Пермский край - 111
  • Кировская область - 62
  • Нижегородская область - 355
  • Оренбургская область - 51
  • Пензенская область - 65
  • Самарская область - 98
  • Саратовская область - 72
  • Ульяновская область - 160
  • Курганская область - 15
  • Свердловская область - 279
  • Тюменская область - 55
  • Ханты-Мансийский АО - 242
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 90
  • Челябинская область - 95
  • Республика Алтай - 34
  • Республика Тыва - 16
  • Республика Хакасия - 44
  • Алтайский край - 114
  • Красноярский край - 265
  • Иркутская область - 113
  • Кемеровская область - 39
  • Новосибирская область - 192
  • Омская область - 69
  • Томская область - 42
  • Республика Бурятия - 54
  • Республика Саха (Якутия) - 116
  • Забайкальский край - 47
  • Камчатский край - 68
  • Приморский край - 97
  • Амурская область - 42
  • Магаданская область - 20
  • Хабаровский край - 49
  • Сахалинская область - 21
  • Еврейская автономная область - 4

За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 489 068 человек.

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