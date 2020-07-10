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10.07.2020 20:39
Рубрика: В мире

Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован

Текст: Владимир Шилов

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в отношении предполагаемых атак в Сирии с применением токсичных веществ имеет тенденциозный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, несколько стран навязывают этой международной организации выгодную им повестку дня.

"Доклад получился предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным", - говорится в распространенном ведомством комментарии.

Напомним, ранее в ОЗХО обвинили сирийские правительственные войска Сирии в применении хлорсодержащих препаратов против мирного населения в Аль-Латамне в 2017 году.

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