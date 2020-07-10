Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в отношении предполагаемых атак в Сирии с применением токсичных веществ имеет тенденциозный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, несколько стран навязывают этой международной организации выгодную им повестку дня.

"Доклад получился предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным", - говорится в распространенном ведомством комментарии.

Напомним, ранее в ОЗХО обвинили сирийские правительственные войска Сирии в применении хлорсодержащих препаратов против мирного населения в Аль-Латамне в 2017 году.