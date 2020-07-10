Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами"

Американцы действительно не устают удивлять мир разнообразием новой военной техники. Однако является ли она лучшей, как о том говорят власти США, - большой вопрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления главы Белого дома.

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что у США "есть такое [оружие], о чем даже никто и подумать не может". В частности, он привел в пример ракету, которая "в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета", и поэтому "ее крайне тяжело заметить".

- То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", - это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно, - написала Захарова в своем Facebook.

И добавила, что "скорость - это круто", но "ещё бы в цель попадали".

- А то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году, - поиронизировала она.

Отметим, что Захарова упомянула события 2018 года в Сирии, когда современные американские ракеты не смогли преодолеть советские системы противовоздушной обороны.