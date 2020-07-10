Новости

Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 23:03
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 22:58
Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами" 22:50
Nissan Ariya: опубликован новый тизер электрокроссовера 22:40
Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть 21:42
За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ 21:28
Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков 21:16
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится 21:15
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 21:02
Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован 20:39
Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 20:29
Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 22:50
Рубрика: Власть

Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами"

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Американцы действительно не устают удивлять мир разнообразием новой военной техники. Однако является ли она лучшей, как о том говорят власти США, - большой вопрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления главы Белого дома.

Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что у США "есть такое [оружие], о чем даже никто и подумать не может". В частности, он привел в пример ракету, которая "в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета", и поэтому "ее крайне тяжело заметить".

- То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", - это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно, - написала Захарова в своем Facebook.

Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован

И добавила, что "скорость - это круто", но "ещё бы в цель попадали".

- А то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году, - поиронизировала она.

Отметим, что Захарова упомянула события 2018 года в Сирии, когда современные американские ракеты не смогли преодолеть советские системы противовоздушной обороны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации