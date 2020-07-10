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10.07.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

Завершено расследование уголовного дела о хищении драгоценных камней

Текст: Наталья Козлова
Завершено расследование скандального уголовного дела о том, как сотрудники крали драгоценное сырье у своего работодателя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА"Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней).

Фото: СК РФ / ТАСС
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Как рассказывает Петренко, в 2016-2019 годах участники преступной группы систематически похищали в акционерной компании, а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллиона рублей следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержали участников группы с поличным.

Пока шло расследование, были проведены экспертизы, установившие, что обвиняемые причинили ущерб акционерной компании на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Пока шло следствие, у фигурантов дела обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 млн рублей. Также изъяты и арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Металлургия и горнодобыча Алроса

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