Желающих жить в своем доме в России стало больше

Жить в собственном доме хотели бы 39 процентов опрошенных россиян. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на исследование, которое проводилось в июне в 150 населенных пунктах.

Свое мнение высказали более полутора тысяч человек. Оказалось, что 17 процентов граждан РФ считают квартиры менее предпочтительным видом жилья. По мнению экспертов, на результаты исследования повлияли недавние карантинные меры, введенные из-за коронавируса.

"Во время пандемии спрос на загородную недвижимость действительно подскочил. Но как долго сохранится повышенный интерес к домам, сказать трудно", - комментируют результаты опроса девелоперы.