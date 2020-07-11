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11.07.2020 20:54
Рубрика: В мире

"Активисты" в Лондоне раскрасили фонтаны в "цвет крови животных"

Текст: Максим Макарычев

Фантазии ряда участников акций протеста, которые сотрясают многие страны, потрясают своей бессмысленностью и абсурдностью.

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В субботу очередные протестующие, которые объявили о поддержке "восставших животных", покрасили в ярко-красный цвет воду двух фонтанов на знаменитой лондонской Трафальгарской площади. Они объяснили, что это шаг был предпринят в знак протеста против "унижения" млекопитающих.

Несколько десятков ряженых из группы "Восстание животных" держали плакаты с разными непонятными для прохожих лозунгами в руках, в тот момент, когда их подельники заливали бассейны фонтана ярко-красным красителем. По их словам, этот цвет символизирует кровь животных, которой "запятнаны руки правительства Великобритании".

"Мы собрались здесь сегодня, требуя, чтобы правительство предотвратило будущие пандемии, прекратив разведение животных и перейдя на продовольственную систему на основе растений", - говорится в заявлении группы, попавшем в распоряжение Reuters. Полиция не стала церемониться с активистами неизвестного ранее движения "Восстание животных", некоторые из которых нацепили на себя костюмы млекопитающих. Два человека были арестованы по подозрению в причинении ущерба объектам культурного наследия. Им грозит реальный тюремный срок согласно британскому законодательству. Прокуратура намерена довести дело о порче культурных объектов до суда.

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