Новости

Эрдоган не принял во внимание мнение других стран по Святой Софии 20:32
Этери Тутберидзе раскрыла секрет успешной работы 20:27
Алена Косторная: Не могла представить, что добьюсь такого успеха 20:25
Стали известны составы "Сочи" и "Спартака" на игру 28-го тура 20:22
Составлен рейтинг злодеев вселенной Marvel. Танос - только четвертый 20:18
Авторы "Бессмертной гвардии" показали кадры боевой подготовки 19:53
В Петербурге неизвестный с пистолетом ограбил банк 19:49
Новый сборник Стивена Кинга экранизируют Мёрфи, Аронофски и Стиллер 19:29
Выбираем Volga Siber: хорош ли русско-американский седан за 300 тысяч 19:17
В Китае на заводе произошел взрыв 19:11
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие" 18:58
Режиссер "Молодого папы" снимет фильм про Марадону для Netflix 18:46
"Большие гастроли-онлайн" переходят из ежедневного в еженедельное вещание 18:39
Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити 18:31
Видео: Артур Пирожков отметил конец самоизоляции танцами 18:21
Посетить коридоры эпох приглашает "Купалье" в Александрии 18:15
Премьеру "Охотника на монстров" с Миллой Йовович отложили 18:08
Глава полиции Сербии: Среди зачинщиков беспорядков были граждане Британии 18:01
Стала известна сумма иска потерпевших к Михаилу Ефремову 17:49
На военных базах США в Японии ввели карантин из-за коронавируса 17:44
Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить к сентябрю 17:39
Видео: Анита Цой победила коронавирус 17:37
Президент Кубы уличил Трампа в политической неграмотности 17:24
Трамп назвал статью о России и талибах информационным вбросом 16:55
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 20:25
Рубрика: Спорт

Алена Косторная: Не могла представить, что добьюсь такого успеха

Текст: Анна Козина

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в женском одиночном катании россиянка Алена Косторная, которая была признана "Лучшим новичком" года в ходе вручения премии Международного союза конькобежцев - ISU Skating Awards, поделилась своими эмоциями после победы в престижной номинации.

Стали известны составы "Сочи" и "Спартака" на игру 28-го тура

Алена призналась, что начинать взрослую карьеру было очень волнующе.

- Я не думала о местах, и когда выигрывала на соревнованиях или оказывалась в тройке лидеров, это добавляло мотивации на тренировках и желания становиться лучше, каждый раз становиться все сильнее, - цитирует Косторную пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - На момент начала сезона я и представить не могла, что добьюсь того, чего достигла сейчас. Конечно, эта премия для меня много значит, потому что я знаю, что люди за меня болеют, и теперь я в этом еще больше уверена и не хочется никого подводить. Это придает сил и уверенности.

Фигуристка также рассказала, как пытается совместить технику и артистизм в своих выступлениях.

- В программы этого сезона я включила тройной аксель. И на всех соревнованиях думала о точности выполнения, до мельчайших деталей, и вспоминала лучшие попытки на тренировках, - отметила Алена. - Но для меня очень важно показать в программах еще и артистизм и отличный баланс между техникой и артистизмом, потому что фигурное катание - это не только прыжки, и зрителям тоже нужно получать удовольствие от того, что они видят.

Напомним, что торжественная церемония вручения наград победителям премии ISU Skating Awards впервые должна была состояться в рамках мартовского чемпионата мира в канадском Монреале. Но соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить к сентябрю
Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Японским морем
Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
ФХР объявила чемпиона России