Алена Косторная: Не могла представить, что добьюсь такого успеха

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в женском одиночном катании россиянка Алена Косторная, которая была признана "Лучшим новичком" года в ходе вручения премии Международного союза конькобежцев - ISU Skating Awards, поделилась своими эмоциями после победы в престижной номинации.

Алена призналась, что начинать взрослую карьеру было очень волнующе.

- Я не думала о местах, и когда выигрывала на соревнованиях или оказывалась в тройке лидеров, это добавляло мотивации на тренировках и желания становиться лучше, каждый раз становиться все сильнее, - цитирует Косторную пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - На момент начала сезона я и представить не могла, что добьюсь того, чего достигла сейчас. Конечно, эта премия для меня много значит, потому что я знаю, что люди за меня болеют, и теперь я в этом еще больше уверена и не хочется никого подводить. Это придает сил и уверенности.

Фигуристка также рассказала, как пытается совместить технику и артистизм в своих выступлениях.

- В программы этого сезона я включила тройной аксель. И на всех соревнованиях думала о точности выполнения, до мельчайших деталей, и вспоминала лучшие попытки на тренировках, - отметила Алена. - Но для меня очень важно показать в программах еще и артистизм и отличный баланс между техникой и артистизмом, потому что фигурное катание - это не только прыжки, и зрителям тоже нужно получать удовольствие от того, что они видят.

Напомним, что торжественная церемония вручения наград победителям премии ISU Skating Awards впервые должна была состояться в рамках мартовского чемпионата мира в канадском Монреале. Но соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.