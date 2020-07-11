Американские ученые назвали выход США из ВОЗ незаконным

Ученые подчеркивают, что такой шаг ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья людей - как в США, так и во всем мире. В статье отмечается, что США вступили в ВОЗ после принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США резолюции ООН в 1948 году. Ее поддержало американское правительство всех созывов. Решение выхода нынешнего американского правительства из ВОЗ в одностороннем порядке не получило ратификацию со стороны Конгресса, что нарушает американское законодательство.

С другой стороны, согласно законодательству, США должны выполнить свои финансовые обязанности в нынешнем году - оплатить обязательные взносы ВОЗ до конца 2021 года. Выход из ВОЗ нанесет серьезный урон безопасности, дипломатии и авторитету США, говорится в статье. Влияние ВОЗ в мире огромно, и американскому правительству будет весьма трудно отмежеваться от нее и ее членов по-настоящему.