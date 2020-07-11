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11.07.2020 13:41

Американские ученые назвали выход США из ВОЗ незаконным

9 июля на официальном сайте и страницах известного медицинского журнала Lancet была опубликована статья ученых Джорджтаунского университета, Йельского университета, Национальной медицинской Академии США и Американской ассоциации общественного здравоохранения. В ней они единогласно называют выход США из ВОЗ незаконным, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые подчеркивают, что такой шаг ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья людей - как в США, так и во всем мире. В статье отмечается, что США вступили в ВОЗ после принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США резолюции ООН в 1948 году. Ее поддержало американское правительство всех созывов. Решение выхода нынешнего американского правительства из ВОЗ в одностороннем порядке не получило ратификацию со стороны Конгресса, что нарушает американское законодательство.

С другой стороны, согласно законодательству, США должны выполнить свои финансовые обязанности в нынешнем году - оплатить обязательные взносы ВОЗ до конца 2021 года. Выход из ВОЗ нанесет серьезный урон безопасности, дипломатии и авторитету США, говорится в статье. Влияние ВОЗ в мире огромно, и американскому правительству будет весьма трудно отмежеваться от нее и ее членов по-настоящему.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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