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Авторы "Бессмертной гвардии" показали кадры боевой подготовки

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    11.07.2020, 19:53
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Постановщик боевых сцен в "Бессмертной гвардии" Дэнни Эрнандес дал интервью Insider, в котором рассказал о кропотливых и трудоёмких четырех месяцах работы с Шарлиз Терон, на протяжении которых обучал её боевым искусствам, прежде чем приступить к съёмкам фильма.

Фото: AP Photo/Elise Amendola, File
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В боевике, доступном к просмотру на Netflix, Терон играет Энди, Андромаху Скифскую, которая уже более 6000 лет борется с несправедливостью по всему миру.

Боевых сцен в фильме хватает, а самая впечатляющая из них - в самом начале, когда на борту грузового самолёта разворачивается рукопашная схватка между Шарлиз Терон и Кики Лейн. "Четыре месяца предварительной подготовки действительно очень помогли", - заявил Эрнандес Insider, - "это большая работа, самопожертвование, боль и синяки. Потому что все это по-настоящему. Никаких обманов. Никаких дублеров-каскадеров".

Эрнандес даже заставлял Терон и Лейн тренировать боевые движения самостоятельно перед зеркалом. Лишь после овладения необходимой техникой они приступали к работе с партнером-каскадером.

"Ближе к съемкам сцены мы проделывали все это несколько раз в день, чтобы увеличить их кардио-тренировку, потому что мы знали, что боевые сцены будут сниматься в несколько дублей", - заявил Эрнандес.

По признанию режиссера фильма Джины Принс-Байтвуд в интервью Deadline, Кики Лейн, которая никогда раньше не занималась серьёзными тренировками, оттачивала мастерство два раза в день, пять дней в неделю в течение нескольких месяцев. По её словам, такие жертвы требовались для того, чтобы зрители могли восхищаться атлетизмом этих двух женщин, ведь тренировка-это огромная часть репетиционного процесса.

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